Para Danitse, reconocida y talentosa cantautora peruana, el charango merecía tener el protagonismo en uno de sus álbumes; pero había que esperar el tiempo justo. Y es con “Augurio”, su más reciente trabajo musical, que finalmente concretó el tributo a un instrumento que hoy le es imprescindible y que presentará en un concierto en vivo el 17 de octubre en La Noche de Barranco. “Desde hace diez años vengo tocando, llevando clases, y explorando a través del charango con el que aprendí muchas canciones andinas, tradicionales. Creo que se fue cristalizando esta conexión a la música que he descubierto a estas alturas”, dice Danitse.

Tu acercamiento al charango va más allá de lo musical.

A estas alturas quiero darle este espacio a ese instrumento que representa lo andino, que representa la música tradicional de nuestro país, de los andes, pero a mi manera. Yo no crecí como sumergida en esta cultura, pero es una decisión que quiero, y aparte porque el charango como un instrumento musical es hermoso, suena increíble, es muy versátil y siento que no le hemos dado mucho espacio tampoco, en lo que es la música nacional.

¿Tu proceso de creación de las canciones ha ido cambiando con cada disco, o lo mantienes?

He ido cambiando a lo largo del tiempo, no diría que es un poco más fácil, pero en todo caso, sí que me conozco un poco más, y entonces, si por un lado tengo algún bloqueo, pues ya soy más paciente, ya sé cómo salir de eso. Este disco en particular a diferencia de otros, tuvo como premisa el instrumento, el charango. Esta vez he tenido las riendas creativas del álbum, desde la edición, la grabación de muchos temas y la producción; como tuve que aprender todo, fue un poco más trabajoso.

¿Por qué querías tener el control total en todo? ¿En los discos anteriores no quedaste satisfecha con la labor de los productores?

En alguna medida, puede ser. Siempre hay como una concesión cuando trabajas con un productor y quien es también Ingeniero de sonido, entonces tienes toda la sesión de tu música, en otra computadora, en otro lugar, siempre terminas haciendo concesiones desde la parte creativa del otro. Eso tampoco es malo, porque termina aportando, es como que el mundo musical de otra persona se plasme en la tuya, y eso hace que tus canciones lleguen a lugares que tú solo no hubieras podido. En este álbum yo quería hacerme cargo y sentir que tengo toda la responsabilidad, y responder a todas las críticas y al mérito, también...digamos.

Se puede afirmar que este es tu álbum más personal, más maduro, el que tiene todo lo que querías plasmar..

.Este disco es como un hito, por varias razones, por el significado que le estoy dando a este álbum, pero también en cuanto al crecimiento profesional. Siento que he tenido que aprender muchas cosas para poder sacarlo, que ahora ya puedo grabarme, ya puedo producir, ya sé que puedo hacer mis propios arreglos, ya sé que puedo tener las riendas de la dirección musical. Antes eran aspectos a los que no me atrevía o delegaba, pero como ya puedo tocar instrumentos, canto, compongo, no quiero más. A partir de ahora ya sé cómo voy a hacer mis próximos discos, mi próxima música.

¿Augurio, que es el nombre de uno de los temas, por qué lo elegiste como título del álbum?

Porque cuando estaba haciendo el disco sentía una intuición muy fuerte, como que algo muy certero me estaba diciendo tienes que hacer esto, y mientras más lo hacía, me sentía como que algo me está llamando del futuro. Augurio, es eso, un llamado silencioso, un llamado del futuro.

Además, “Augurio”, también es parte de tu crecimiento personal.

Lo loco es que encontré el sentido en el título, también para mí, es como que uno solo puede convertirse en eso que está destinado a hacer, si es que nos reconciliamos con nuestro pasado. Es como un árbol, que puede crecer fuerte si es que está sólido en la raíz y recién puede crecer hacia el cielo. Yo sentía que no voy a poder convertirme en nada completo, sólido y algo real, si es que no estoy anclada a lo que he sido, si es que no abrazo todo mi pasado, con lo chévere y lo no chévere, con lo bonito y lo feo, a eso va “Augurio”.