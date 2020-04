La actriz colombiana Danna García, quien dio positivo por el nuevo coronavirus, se aisló en un lugar donde no tiene ningún lujo, ni solo una cama y una silla en España, país en donde se infectó.

“Salí del lugar en donde estaba, tuve que aislarme en otro sitio porque tenía que pagar unas cuentas muy altas del hotel donde estaba hospedándome en esa pequeña habitación, entonces conseguí un lugar que no tiene nada más que un colchón y una silla, pero no se necesitó nada más para estar bien”, dijo en un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

La salud de la colombiana se recupera favorablemente, pero tiene que estar aislada para evitar contagiar a otra persona con la enfermedad respiratoria.

La actriz de 42 años tiene problemas para conseguir alimentos porque tiene que cumplir la cuarentena y evitar que el virus que tiene en su organismo se propague.

“Yo ya pasé la etapa de mayor contagio, se supone que mi carga viral es lo mínimo, si es que queda carga viral, pero como es un virus tan nuevo y todavía no se tiene mucha información, todos tenemos que estar 45 días en los que se ve qué pasa”, indicó.

Ustedes? Como lo llevan?✨Me siento recuperada, 🕉🙏🏼 con algunas secuelas que sanarán con el tiempo. De este virus duele más ver a tu familia enferma,q tenerlo.

Con mi familia española aunq nos infectamos juntos, ellos con neumonía.

Pero siempre hay q ser positivos familia twt🤍 — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 1, 2020

Danna García se contagió cuando visitó a sus suegros en España y también está preocupada por sus demás familiares.

“Mi familia, donde me quedé en España, todos enfermos, todos me refiero cuatro personas. Dos de ellos, que son mis suegros, uno en el hospital. Estamos todos rezando para que salga bien, confiamos en que va a estar bien pero el pronóstico no es bueno y mi suegra también tiene neumonía, mi suegro está un poquito peor”, sostuvo.

Como se recuerda, la actriz forma parte de las celebridades en el mundo que dieron positivo por COVID-19 y que están en proceso de recuperación.