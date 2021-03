El cantante Danny Ocean está muy agradecido por el éxito que está cosechando con su carrera musical, en especial con el tema ‘Me rehúso’ que fue el hit que le abrió las puertas al reconocimiento y hoy siente que le cambió la vida.

“Creo que las personas poco a poco han ido escuchando mis canciones y he recibido mensajes como que los he ayudado en ciertas cosas en su vida y al final hacemos música para eso, para sanar varias cosas y creo que me han aceptado y poco a poco he conquistado corazón por corazón y ahí vamos”, dijo Danny Ocean en una entrevista exclusiva para el programa ‘Cinescape’.

Ocean aseguró que el éxito de su tema ‘Me rehúso’ le sorprendió. Aseguró que fue un momento para agradecer cuando el 2019 este tema rompió récord de streams en Spotify, porque fue un tema que le cambió la vida. Incluso esa canción le sigue trayendo buenas noticias hasta ahora.

“(Me rehúso) Fue sin duda una canción que me cambió la vida de la noche a la mañana. Todavía creo que me sigue sorprendiendo tres a cuatro años después (del lanzamiento). Sigue trayéndome noticias tan cool de una manera tan genuina porque fue una canción que conectó. Uno se siente orgulloso del trabajo que uno hace, pero uno sabe que hay mucho más por qué trabajar y qué aprender. Hay que seguir dando golpe y recibiendo golpe, así es la vida”, señaló el cantante.

También habló de su tema ‘Cuántas veces’ que acaba de lanzar y que a diez días de publicado en la plataforma de YouTube ya consiguió 4 millones de reproducciones.

“Es una canción que invita a la gente que a diga la verdad para de cierta manera liberarse y es la primera colaboración que tengo en una canción oficial mía junto con Justin Quiles, es una persona a quien admiro y respeto muchísimo”, dijo Ocean, quien contó que la idea del videoclip fue creado por él junto a Vomba, un amigo venezolano y director del video. Ambos se reunieron en casa de Ocean y en una lluvia de ideas crearon el concepto.