Danny Rosales, integrante del elenco de “JB en ATV”, contó a través de sus redes sociales que se llevó un gran susto luego que el auto donde se movilizaba chocara con una motocicleta en la que iban a bordo dos jóvenes.

Tras el incidente, Rosales compartió un video en sus redes sociales en el que narró cómo se dieron los hechos. “¿Saben lo que ha pasado? Yo iba en un taxi… Estoy nervioso y los hemos chocado a ellos”, dijo en los primeros segundos del clip.

El cómico señaló que él no provocó el choque, además dijo sentirse aliviado debido a que el accidente no dejó heridos que lamentar.

“No ha sido mi culpa, yo no estaba manejando para empezar. Felizmente, ha sido un susto, gracias chicos, (ellos) han sabido entender. El señor (por no fijarse), yo le he pedido disculpas a los chicos, yo solamente iba de pasajero”, agregó.

Pese a que no fue su responsabilidad, el cómico se disculpó con los jóvenes, quienes también aparecieron en el video y confirmaron que todo estaba bien.

Días atrás, Danny Rosales dijo sentirse feliz por el respaldo que le ha brindado el público al programa cómico “JB en ATV”. “Ya vamos liderando dos semanas, estamos agradecidos con el público por la aceptación y lo tomamos con humildad. Somos un programa que le damos al público lo que nos piden y quizá por eso es el éxito del espacio”, sostuvo.

Trome - Danny Rosales sufrió accidente

