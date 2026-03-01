La disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán suma un nuevo episodio. La joven volvió a generar polémica al revelar los gastos que afrontó por el inicio del año escolar de su hija, afirmando que asumió importantes desembolsos sin que el exfutbolista se comunicara para consultar o coordinar sobre las necesidades de la menor.

Cabe recordar que la relación entre Ramírez y Farfán ya se encontraba tensa desde días atrás, luego de que la joven revelara que el exfutbolista le inició una demanda con el objetivo de obtener la tenencia compartida de su hija.

No obstante, la joven sostuvo que el exfutbolista continúa siendo un padre ausente, por lo que expresó su sorpresa ante el pedido de tenencia compartida, considerando que —según afirmó— no mantiene un contacto constante con su hija.

En una reciente entrevista con ‘Arriba Mi Gente’, Darinka Ramírez señaló que la situación con Jefferson Farfán continúa siendo complicada y aseguró que ha tenido que asumir diversas responsabilidades por cuenta propia, entre ellas los gastos relacionados con el nido de su hija.

“ Ni siquiera ha preguntado qué es lo que necesita la bebe para el inicio escolar, que ya es la siguiente semana. Eh, bueno, yo ya hice el pago inicial, la matrícula, se tiene que pagar la mensualidad, sus útiles ya ha sido entregados, su uniforme, son varios pagos, ¿no? ”, expresó en su entrevista.

Asimismo, el reportero consultó a Darinka Ramírez si estaba asumiendo todos los gastos, ante lo cual respondió con sinceridad que no se encuentra sola en esta etapa.

“ (¿Y todo eso tú has cubierto todo?) Y mi pareja, que es mi soporte ahorita ”, confesó.

Además, la joven madre reveló cuándo fue la última vez que Jefferson Farfán vio a la menor, dejando entrever que los encuentros entre ambos serían esporádicos.