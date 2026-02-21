Entre lágrimas, Darinka Ramírez contó en el programa de Magaly Medina qué le dijo su actual pareja al conocer que Jefferson Farfán inició acciones legales solicitando la tenencia compartida de su hija.

Asimismo, la joven contó el noble gesto que tuvo su actual pareja —padre del bebé que espera y con quien vive en un nuevo departamento— y resaltó que él ha asumido con cariño la crianza de la hija que tuvo con Farfán, a quien considera como suya.

“ Él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’ y me tocó mucho ”, manifestó la influencer.

En esa línea, Darinka cuestionó la actitud del exfutbolista al señalar que procede de esa forma pese a que ella se encuentra embarazada y necesita tranquilidad durante su gestación.

“ Es algo que tengo que afrontar ahorita estando embarazada, es una persona muy mala ”, manifestó.

En el programa ‘Magaly TV: La Firme’ informó que Jefferson Farfán inició un nuevo enfrentamiento legal contra Darinka Ramírez.

“De la nada llegó una asistente social donde vivía antes, hablándome sobre un tema de tenencia. A los dos días fui a averiguar qué estaba pasando y veo que estaba demandada por una tenencia compartida. No hay ningún problema si fuera un padre presente para mi hija”, reveló la joven.