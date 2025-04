Darinka Ramírez le confesó a Magaly Medina que Jefferson Farfán le exigió que le devuelva los S/18 mil que le regaló luego de la denuncia que ella le interpuso por violencia psicológica.

En una entrevista con “Magaly TV: La Firme”, la joven madre contó inicialmente el exfutbolista le regaló ese dinero cuando le pidió que se lo preste.

“ Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar ”, sostuvo.

Darinka Ramírez muestra chat donde prima de Farfán le pregunta cuándo le devolverá el dinero que él le regaló.

No obstante, todo cambió cuando decidió denunciar a la “Foquita” ante el Poder Judicial tras una discusión. El exfutbolista le pedía que le devolviera dicha suma de dinero.

“ Cuando yo hablo con la prima, después de la denuncia. Le estaba pidiendo 600 soles porque (él) se estaba haciendo cargo de los gastos de la clínica de mi hija, ella me dijo: ‘Jefferson te ha prestado S/ 18 mil y quiere saber cuándo se lo vas a devolver’ ”, relató.

Además, Darinka aclaró que no se metió con Farfán por su dinero y menos que se embarazó por ese motivo.

“ Yo en ningún momento tuve interés en su dinero porque me pintaron de interesada. Solo fue un trato verbal entre los dos ”, manifestó.