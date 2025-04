Darinka Ramírez confesó que Jefferson Farfán le aseguró que jamás estaría con Xiomy Kanashiro. La joven decidió romper su silencia en una entrevista para “Magaly TV: La Firme”.

Según Darinka, se enteró que la “Foquita” salía con la bailarina cuando vio las imágenes en el programa de Magaly Medina. Admitió que se sorprendió porque él me había afirmado que jamás se interesaría en la popular “Chinita”.

“ Eso me enteré cuando salieron tus imágenes, es más, una vez tuvimos intimidad, creo que fue noviembre o diciembre, no recuerdo bien la fecha y para eso él venía de una fiesta, me dijo que ella (Xiomy Kanashiro) estaba presente (...) Me dijo que le llamó la atención sus movimientos, sus bailes, pero jamás se metería con ella ”, expresó Ramírez.

Darinka Ramírez y Farfán terminaron su relación cordial porque ella encontró transferencia a Xiomy Kanashiro, reveló Magaly Medina

Magaly Medina reveló que Darinka Ramírez estaba enamorada de Jefferson Farfán, pero el trato cordial que tenía con el exfutbolista culminó luego de que en enero de este año descubriera que le hizo una transferencia a Xiomy Kanashiro, actual pareja de la “Foquita”.

“La entrevista la hicimos el domingo en el departamento que Farfán le alquila, que dicho sea de paso es un inmueble modesto. Imagínate que tuvimos que llevar del canal unas plantas artificiales para darle color al lugar. Darinka en la entrevista cuenta que ella compró la cama de la bebé y que él solo le dio un televisor”, expresó la “Urraca” para Trome.

“Darinka se mantiene firme en que hasta diciembre del año pasado ellos han tenido intimidad, y que la última vez que él fue a querer quedarse fue a mediados de enero de este año y fue cuando ella descubrió un voucher de una transferencia y eso ocasionó la discusión y ya no se quedó con ella esa noche”, añadió.

Al ser consultada si la transferencia era para Xiomy Kanashiro, la periodista lo afirmó: “Así es, es lo que nos dice y nos mostró las pruebas que tenía. Algunas las sacamos, otras no, pero ella sí se las presentará a un juez en caso la demande, como dejó ver en su comunicado”.

“Eso afirma ella, que estaba muy enamorada de él”, confesó Medina cuando le preguntaron si Darinka Ramírez tenía sentimientos por el padre de su hija.