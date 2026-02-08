Durante una entrevista con ‘Arriba mi Gente’, Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no está muy al tanto de los gastos de su hija menor y reveló que no la ha apoyado con los costos de inscripción del colegio en el que la matriculó.

Ante cámaras, la influencer lanzó una indirecta al exfutbolista al remarcar que ella asume los gastos, pese a no contar con la misma situación económica que Farfán.

“ Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismo ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué el no puede? Mi hija merece ser prioridad “, señaló.

Ramírez reveló que inició un nuevo proceso para solicitar el aumento de la pensión de alimentos de su hija, debido a que sus gastos se han incrementado ante el inicio de su etapa escolar en el nido.

“ No hay ningún tipo de reacción, es lo peor. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar ”, agregó.

En ese sentido, Darinka Ramírez afirmó que ha asumido por su cuenta todos los gastos del colegio, ya que; según indicó, Jefferson Farfán ni siquiera le responde.

“(¿No quiere apoyar?) No, no me ha dicho nada, yo ya pagué el tema del colegio (¿Aportó algo?) Cero y en el permiso notariado que yo le solicité para poder matricularla, me ha puesto como responsable económica, prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen ”, añadió.

Por otro lado, Darinka Ramírez señaló que Jefferson Farfán ya no comparte tiempo con frecuencia con su hija y afirmó que la visita solo cuando “se acuerda”.