Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por segunda vez de una niña y revelar detalles sobre el hombre que se convertirá en el padre de su nueva bebé.

La madre de la última hija de Jefferson Farfán aclaró el misterio en su cuenta de Instagram cuando le preguntaron sobre el hombre que será el padre de su pequeña en camino.

Ramírez reveló que esta persona la conquistó completamente al aceptar y tratar bien a su hija, fruto de su relación con el exfutbolista. Hace unas semanas, dejó claro que no comprende el amor que ‘La Foquita’ siente por su pequeña, al organizarle una fiesta de cumpleaños sin estar presente en ningún otro momento de su vida.

“ Queremos saber quién es el afortunado ”, consultó una seguidora. Luego, Darinka respondió dicha pregunta: “ Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras, sino hechos y me sorprende cada día ”, aunque la también influencer no se animó a revelar el nombre de su nuevo galán.

Usuarios comentan la publicación del embarazo de la joven. (Instagram: darinkaramirezl)

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “Un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor”

Darinka Ramírez confirmó que está esperando a su segunda hija mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria e influencer compartió una fotografía en la que deja ver su embarazo y reveló que será una niña, quien acompañará a su hija mayor, fruto de su anterior relación con Jefferson Farfán.

“ El amor vuelve a florecer en mi vida ”, escribió Darinka en el texto que acompañó la imagen, donde expresó que atraviesa esta nueva etapa con gratitud e ilusión junto a su hija Luana.

La noticia la dio a conocer mediante un emotivo mensaje en redes sociales, en el que compartió la alegría que vive en esta nueva etapa de su vida.

“ Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y mucho amor ”, escribió Ramírez.

Asimismo, señaló que su primogénita ya se prepara para asumir su nuevo rol: “ Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa! ”.