El sonido desenfadado de “The Sacados” regresa después de 14 años al Perú, para ser parte de un evento musical en el que se rendirá tributo al pop bailable de los noventa. La agrupación argentina, integrada por Darío Moscatelli y Cynthia Nilson, apela a la nostalgia para mantenerse vigente, e interpretará sus hits bailables en “Molan los 90″ el sábado 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Una oportunidad para el reencuentro con una propuesta que se niega a desaparecer.

¿Te acuerdas que escribían los críticos cuando lanzaron sus primeros temas?

La verdad, éramos muy jóvenes, teníamos muy poca experiencia, pero sí, la crítica nos daba duro. Imagínate, Argentina a principios de los 90, un país rockero históricamente y nosotros aparecíamos con una música completamente diferente que estaba surgiendo, música para las discotecas.

Música para divertirse, para pasarla bien, que es totalmente válido.

Claro, un grupo que fue diseñado para ese objetivo, para las discotecas, para pasarla bien, como vos decís y sin nada más atrás. Sin la historia de la guitarra, la batería, la banda del rock, éramos muy diferentes, sí, nos dieron duro, pero hubo otros que nos aceptaron para serte honesto.

Y ante esa música que los “iluminados” calificaban de intrascendente, seguro que también les decían que durarían poco.

Obvio, por supuesto, decían que éramos algo pasajero, del momento, que hasta yo mismo lo creía. Yo decía, bueno esta es una cuestión para el verano, para algunos meses, porque surgimos a fines de los 90, cuando en Buenos Aires es verano y sonaba La Macarena, y nosotros sacamos “Ritmo de la noche”.

Cuando poco a poco sus temas empezaron a sonar no solo en Argentina callaron muchas bocas.

Fue muy lentamente, al principio solo en Argentina, de ahí tímidamente empezamos a sonar en, Uruguay, Paraguay, Chile, pero cuando fuimos éxito en Perú fue donde todo empezó a tomar una dimensión fuerte qué nos hizo preguntarnos; qué está pasando aquí.

Nunca buscaron que sus canciones fueran un éxito, no fueron escritas con premeditación.

Al contrario, como el éxito fue tan repentino, tan fácil, yo pensaba que todo era así, y después me di cuenta que no. Después se me hizo más difícil, el comienzo fue muy fácil en realidad, porque salieron las canciones, y nuestro productor nos decía, bueno, hagan esto, hagan lo otro, todo funcionaba, todo era un éxito, y yo pensé que todo era así de fácil.

¿En qué momento pisaron tierra respecto al éxito fácil?

Especialmente después de que salió el primer disco, que fue un éxito, hicimos muchas giras, ya cuando salió el segundo y vimos que no fue exitoso, que no fue la explosión del primero, ahí empezamos a ver que no todo iba a ser tan fácil. Después vino, no digo una caída, pero se puso todo como en una meseta, los shows, el éxito de la difusión y todo, como que se hizo más normal, me di cuenta que no iba a ser tan sencillo sacar un disco y vender un millón de copias.

¿Las carreras musicales muchas veces cumplen un ciclo, pero luego vuelven a reaparecer con fuerza?

Totalmente, eso lo aprendí con el tiempo, lo sigo aprendiendo, porque la verdad que todo es cíclico, una carrera tiene sus altas y sus bajas, y nunca sabes en qué parte estás, cuando estás arriba ya sabes que vas a volver a bajar, cuando estás abajo ya sabes que en cualquier momento vas a volver a subir. También pienso que es parte de lo divertido de lo excitante que tiene la música, cada vuelta que das.

Consideras que muchos de los que van a tus conciertos llegan motivados por la nostalgia.

Absolutamente, creo que van cien por ciento por eso, a revivir aquel momento, aquella vivencia, nos pasa en nuestros conciertos que estamos dando actualmente en México donde tocamos mucho y en Estados Unidos.

¿Perú es un país especial para The Sacados?

Sí, hemos estado infinidad de ocasiones en Perú, en grandes festivales, en Cusco, en Arequipa, en Lima, hemos hecho montones de conciertos. En Perú todo es fantástico, la gente nos recibe siempre con muchísimo cariño, y después de tanto tiempo, volver me parece lo máximo.