Después de casi once años sin ofrecer un concierto propio en Perú, David Bisbal volvió a encontrarse con sus seguidores limeños en una noche que reunió distintas etapas de su carrera. El viernes 9 de octubre, el Coliseo Eduardo Dibós se convirtió en el escenario de un recorrido musical en el que la nostalgia de sus grandes éxitos convivió con la sofisticación de su nueva propuesta artística, Eternos.

Como parte de su gira Eternos 2026, el cantante español llegó a Lima dispuesto a demostrar que su capacidad para emocionar al público permanece intacta. Con una puesta en escena ambiciosa, una interpretación vocal sólida y la energía que ha distinguido sus presentaciones a lo largo de los años, el artista construyó un espectáculo que transitó entre la intimidad de las baladas y la euforia de los temas que marcaron su trayectoria.

La velada encontró uno de sus principales atractivos en el encuentro de dos universos musicales. Por un lado, las canciones de Eternos, su más reciente álbum; por otro, los éxitos que lo acompañan desde hace más de dos décadas y que forman parte de la memoria de sus seguidores.

Temas como ‘Vivir así es morir de amor’, ‘Quijote’ y ‘Te quiero, te quiero’ incorporaron al repertorio el espíritu de una época dorada del pop en español. En ellos, Bisbal dejó espacio para los matices de su voz y una interpretación que apostó por la elegancia, sin renunciar a la intensidad que caracteriza su manera de cantar.

Pero el concierto también tuvo espacio para volver a los orígenes de esa conexión con el público peruano. ‘Ave María’, ‘Bulería’ y ‘Dígale’, canciones fundamentales en su carrera, recordaron por qué el intérprete almeriense logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas del pop latino. Sus clásicos funcionaron como un punto de encuentro entre generaciones y devolvieron a los asistentes a distintos momentos de su historia musical.

La fuerza del espectáculo estuvo precisamente en esa alternancia. Bisbal pasó de interpretaciones contenidas, en las que la voz adquirió protagonismo, a momentos de mayor intensidad, en los que recuperó el carácter festivo de sus presentaciones. Esa combinación permitió que la propuesta de Eternos no quedara separada de su repertorio más popular, sino que dialogara con él y ampliara sus posibilidades interpretativas.

A lo largo de la noche, la experiencia no se limitó a repasar una lista de éxitos. El concierto propuso una mirada al presente de un artista que, tras 25 años de trayectoria, continúa explorando nuevas formas de abordar la música sin desprenderse de aquello que lo acercó a sus seguidores. La nostalgia tuvo su lugar, pero también la oportunidad de descubrir otra dimensión de su repertorio.

El regreso a Lima adquirió así un significado especial. Casi once años después de su último concierto propio en el país, el español volvió con una propuesta que combina la historia de su carrera con una etapa de renovación musical. El resultado fue una velada en la que las canciones de distintas épocas encontraron un espacio común y reafirmaron la vigencia de su intérprete.

En el Coliseo Eduardo Dibós, David Bisbal dejó constancia de que su evolución artística no exige renunciar a sus raíces. Entre clásicos que permanecen en la memoria colectiva y nuevas interpretaciones que revelan otra faceta de su voz, el cantante convirtió su reencuentro con Lima en una celebración de su trayectoria y de la música en español.

Revive el concierto de David Bisbal