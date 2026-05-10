El reconocido cantante español David Bisbal llega al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 9 de octubre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su nueva gira internacional “Tour Eternos 2026”. Las entradas estarán disponibles desde el 11 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket.
El artista llegará a Lima con un espectáculo de primer nivel que promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción, nostalgia, grandes éxitos y una imponente producción internacional. Considerado una de las voces más importantes y queridas de la música en español, David Bisbal ha construido una carrera sólida y exitosa a nivel mundial, conquistando escenarios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.
Con millones de discos vendidos, múltiples premios internacionales y una conexión única con el público, el cantante español se ha convertido en un referente del pop latino gracias a su potente voz, carisma y una lista de canciones que han marcado generaciones enteras.
CON NUEVO ÁLBUM
El artista ha presentado oficialmente en sus redes sociales el título de su nuevo álbum, así como su portada y la fecha de lanzamiento, generando una gran expectación entre sus seguidores y la industria musical. A su vez, el artista anunciaba que con estos temas recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica en una gira internacional.
El título del álbum, “Eternos”, anticipa el universo creativo que el artista desarrolla en este proyecto y del que ya conocemos '‘Vivir Así es Morir de Amor’’. Con la portada, David Bisbal muestra un estilo crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano, acorde a la estética que el artista ha mostrado en sus últimas apariciones, videoclip y directo. El lanzamiento del álbum está previsto para el próximo 2 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales y formatos físicos habituales.