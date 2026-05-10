El reconocido cantante español David Bisbal llega al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 9 de octubre de 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su nueva gira internacional “Tour Eternos 2026”. Las entradas estarán disponibles desde el 11 de mayo a las 10:00 a.m. a través de Teleticket.

El artista llegará a Lima con un espectáculo de primer nivel que promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de emoción, nostalgia, grandes éxitos y una imponente producción internacional. Considerado una de las voces más importantes y queridas de la música en español, David Bisbal ha construido una carrera sólida y exitosa a nivel mundial, conquistando escenarios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Con millones de discos vendidos, múltiples premios internacionales y una conexión única con el público, el cantante español se ha convertido en un referente del pop latino gracias a su potente voz, carisma y una lista de canciones que han marcado generaciones enteras.

El lanzamiento del álbum "Eternos" de David Bisbal está previsto para el próximo 2 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales y formatos físicos habituales.

CON NUEVO ÁLBUM

El artista ha presentado oficialmente en sus redes sociales el título de su nuevo álbum, así como su portada y la fecha de lanzamiento, generando una gran expectación entre sus seguidores y la industria musical. A su vez, el artista anunciaba que con estos temas recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica en una gira internacional.

El título del álbum, “Eternos”, anticipa el universo creativo que el artista desarrolla en este proyecto y del que ya conocemos '‘Vivir Así es Morir de Amor’’. Con la portada, David Bisbal muestra un estilo crooner moderno, consolidándose como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano, acorde a la estética que el artista ha mostrado en sus últimas apariciones, videoclip y directo. El lanzamiento del álbum está previsto para el próximo 2 de octubre y estará disponible en todas las plataformas digitales y formatos físicos habituales.