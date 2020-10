Desde muy niño, al otro lado del Atlántico, estuvo fascinado con la cultura y la energía que emana este continente. Pero el actor David Villanueva recién pudo sentir -en carne propia- ese llamado que lo acompañó toda la infancia y buena parte de su juventud cuando dejó España para buscarse un futuro actoral en nuestro país, hace siete años.

¿Los seres humanos tenemos una misión sino no tendría sentido la vida?

Como actores tenemos una oportunidad maravillosa de contar historias y, en este momento, de tanto miedo y confusión, es muy importante compartir amor con la población porque es lo único que nos puede salvar como sociedad.

Ya tenías una carrera bien encaminada en nuestro país, ¿por qué volviste a España el año pasado?

Yo regresé por varios motivos: sentí que ya tenía que regresar porque había tenido un desgaste emocional fuerte. He estado doce años aproximadamente lejos de mi familia y esta es la primera vez que he estado con ellos, año y medio conviviendo.

¿Y lo que se estaba haciendo en España a nivel televisivo y cinematográfico también te motivó?

Mi camino era seguir creciendo y lo sigo haciendo. Una frase que recoge un poquito ese sentimiento es: ‘hay que irse para volver y volver para irse’. Fue un año de volver a reencontrarme con el mercado español, porque en la vida hay que retarse para crecer.

¿Los rincones donde has sido feliz?

Yo aquí en Perú he sido muy feliz, no ha sido fácil, pero he sido feliz en este crecimiento que tuve durante los últimos seis años. Estar aquí otra vez, ahora me da una gran felicidad.

¿Empiezas a sentir al Perú como tu patria también?

Aunque no sea oficialmente, sí en lo sentimental. Yo aquí tengo más amigos que en España, le tengo mucho cariño a este país. Cuando voy a España, Perú está muy presente, aunque haga producciones allá, Colombia o donde sea, siempre me va a gustar regresar.

¿Cuándo saliste de España, pensaste que tu lugar de destino iba a terminar siendo tan importante a nivel emocional?

Es un tema quizás peculiar porque yo siempre he sentido América muy dentro de mí. A medida que he ido creciendo, me he dado cuenta que esto tiene que venir de algún lugar: cuando era pequeño soñaba con América, siempre me ha llamado, era como un latir, un sentir, un imán.

Hasta que tomaste la decisión de venir en 2013...

Cuando llegué empecé a darme cuenta que había un sentimiento, una energía especial que emana de este continente y, concretamente de Perú. Es una energía brutal, por eso yo siempre digo que Perú no se ve sino se siente.

¿Sientes un llamado de América?

Lo puedo sentir de muchas formas, siempre he dicho que el día que tenga una hija -si la tengo-, la llamaré América, lo tengo clarísimo, si me lo permite la madre, claro está.

¿Esa posibilidad ahora está latente?

Ahora mismo no. Con el tiempo me ha ido costando más encontrar esa persona especial, a veces uno se vuelve más exigente, pero por supuesto, a mí me encantaría formar una familia y tener esa pareja que me haga crecer, y yo a ella

¿Españolas o americanas?

Aquel que me conoce sabe perfectamente que me encanta la mujer latina, la piel canela. Hay una cosa que me puede realmente deleitar y son los ojos marrones, me encantan los rasgos incaicos, me gusta lo nativo, ese pelo negro, la verdad que no puedo evitarlo.

Perfil de David Villanueva

El actor sevillano se hizo conocido en nuestro país al participar en “Esto es guerra”. Luego apareció en varias telenovelas como “Colorina” y “Mis Tres Marías”, “Amor de madre”, y ahora vuelve a protagonizar con Pierina Carcelén.