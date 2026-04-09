Hoy culmina la distribución mundial del material electoral peruano en los cinco continentes. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca de 33 toneladas de insumos fueron trasladados a 144 oficinas consulares en 4082 cajas.

Así las cosas, ¿se espera que el voto de los peruanos en el extranjero marque la diferencia en esta primera vuelta?

CIFRAS

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral tiene 1’210,813 ciudadanos habilitados fuera del territorio nacional, quienes elegirán a sus propios representantes para el Senado y para la Cámara de Diputados del Congreso bicameral, además de votar por algún candidato a presidente de la República.

A escala mundial, América concentra la mayor parte del electorado exterior con 757,109 votantes, que equivale al 62.5% del padrón fuera de nuestro país.

Siguen Europa, con 403,992 electores (33.4%), y Asia, con 41,419 (3.42%). La lista la cierran Oceanía (7,906) y África (387), ambos continentes apenas superan el 0.5%.

Cabe destacar que Estados Unidos lidera el padrón por países, con 368,185 electores; seguido de España, con 219,544; Argentina, con 145,893; Chile con 137,987; e Italia, con 123,185. Estas cinco naciones concentran más del 82% del voto exterior.

De este bolsón de votantes, 41,371 son nuevos: 12,090 en Estados Unidos, 9,936 en España, 7,275 en Italia, 6,704 en Chile y 5,366 en Argentina.

PERFIL

La mayoría de electores en el exterior corresponde a la población femenina. Las mujeres representan el 54.6% (661,513) de dicho padrón, frente al 45.4% (549,300) de hombres.

Por edad, el segmento de 60 años a más es el más numeroso, con 272,289 habilitados, seguido de los colectivos de 40 a 49 años (271,499) y el de 50 a 59 años (268,009). Los jóvenes de 18 a 29 años suman 174,352, el grupo etario menos representado en el extranjero.

En cuanto al nivel educativo, el 74.2% de los electores exteriores (898,127) declaró que tiene secundaria completa como máximo grado de instrucción. Le sigue la educación técnica y superior (253,267), la primaria (54,178 registros) y la especial (394). Sin embargo, casi 3 mil electores figuran sin nivel de instrucción.

CÉDULA

En un video explicativo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), su subgerente de Documentación e Investigación Electoral, Pablo Hartill, reiteró que la cédula de votación tiene cinco columnas y que los peruanos en el exterior elegirán a sus propios representantes en ambas cámaras (de senadores y diputados), además de la fórmula presidencial, senadores en el ámbito nacional y representantes para el Parlamento Andino.

“Van a tener asegurado por lo menos un representante en el Senado y dos en la Cámara de Diputados”, resaltó.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante un acuerdo del pasado 12 de marzo, estableció que para acceder a la distribución de escaños se debe tener, como mínimo, el 5 % de los votos válidos en el ámbito nacional para la Cámara de Senadores.

El abogado especializado en derecho electoral, José Villalobos, explicó a Correo que el voto de los peruanos en el extranjero (PEX) está incluido en esta consideración.

“Como son dos elecciones para el Senado, el JNE ha establecido que se deben sumar las votaciones totales de ambas y de esa suma se calcula el 5%, lo cual hace un poco más difícil para los partidos pasar la valla”, estimó.

BARRERA

La valla electoral tiene consecuencias directas en la continuidad de los partidos. Villalobos advirtió que las organizaciones que no logren representación parlamentaria perderán su inscripción y dejarán de existir legalmente.

“Los partidos que no pasen la valla tendrían que hacer su trámite de reinscripción, que implica empezar de cero y cumplir con todos los requisitos, sobre todo el de firmas de adherentes, que ahora exige más de 700,000”, remarcó.

En cuanto al peso específico del voto exterior, Villalobos estimó que difícilmente influirá a favor de que una organización o alianza política tenga representación parlamentaria, aunque sí podría inclinar el resultado presidencial.

“No sé si pese para la valla electoral, pero sí puede determinar qué candidatos pasan a segunda vuelta dependiendo de cuán apretada esté esa elección. Recordemos que en el exterior puede votar 1’200.000, pero el ausentismo es muy alto”, refirió.

Cabe recordar que en las Elecciones Generales 2021, apenas 227,902 de los 997,033 peruanos en el exterior acudieron a las urnas; es decir el ausentismo fue de casi 80%.