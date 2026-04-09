Un aniego se registró en la bajada de Chorrillos, a la altura del Malecón Grau, y provocó congestión vehicular en el acceso hacia la playa Agua Dulce y la Costa Verde, según informó canal N.

El agua acumulada redujo la velocidad de circulación y complicó el desplazamiento tanto en la bajada como en la subida.

Las imágenes difundidas también por América Noticias mostraron una importante acumulación de agua sobre la calzada, con paso lento de vehículos en un tramo ya conocido por registrar alta carga vehicular en horas de la mañana. El aniego también elevó el riesgo para conductores y peatones que transitaban por el lugar.

El incidente estaría relacionado con una filtración natural, posiblemente asociada al aumento de la marea y a reservas de agua subterránea en el sector cercano a Agua Dulce.

El aniego impactó una vía clave para el desplazamiento entre Chorrillos y la Costa Verde.

La recomendación para los conductores es que tomen sus precauciones, salir con anticipación y evaluar rutas alternas para evitar mayores retrasos en el desplazamiento por Lima Sur.