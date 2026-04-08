Con motivo de las elecciones generales del domingo 12 de abril, el Ministerio de Salud dispuso el despliegue de 29 ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en Lima Metropolitana para atender posibles emergencias durante la jornada.

La estrategia contempla la ubicación de unidades en zonas con alta concentración de votantes, además del monitoreo en tiempo real desde la central de operaciones y el patrullaje preventivo.

Entre los puntos priorizados figuran centros de votación como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Ricardo Palma, la IE 005 Rosa de Santa María, la Universidad San Martín de Porres y el colegio Alfonso Ugarte, debido a la alta afluencia de ciudadanos.

Al respecto, el director del SAMU, Italo Vásquez Vargas, indicó: “Contamos con 29 ambulancias listas, personal altamente capacitado y un plan que ya demostró su efectividad en procesos electorales anteriores. Nuestro compromiso es proteger la salud de los electores, miembros de mesa y ciudadanía en general durante toda la jornada y las 72 horas posteriores”.

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