Dayanita reveló en una entrevista para el podcast ‘La casa de la comedia’, que inició un procedimiento judicial para cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

“En el DNI me encuentras como Max Orlando. Eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza. Pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre”, expresó la actriz cómica.

Luego continuó con: “en mi nuevo DNI voy a salir como Dayana Milagros y con la ‘F’, de sexo femenino”.

Dayanita también contó que este proceso es exhaustivo para todas las mujeres trans, pero que no pierde la esperanza de obtener su nuevo Documento Nacional de Identidad

“Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Yo desde los 12 años llevo mi transición más continua, ya estoy en pleno proceso de juicio”, reveló.

Dayanita se pronuncia tras regreso a ‘JB en ATV’: El programa es mi segunda familia

Dayanita rompió su silencio a través de cuenta de Instagram luego del anuncio de su regreso a ‘JB en ATV’ tras su abrupta salida del programa por indisciplinas.

En el mensaje de la actriz cómica, resalto esta nueva oportunidad que le está dando Jorge Benavides y aseguró que el programa es su segunda familia.

“Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser”. Por eso este sábado regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y me hizo crecer como artista No se pierdan este Sábado el programa JB en ATV que ahí regreso”, se lee en la publicación de Dayanita.