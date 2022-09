Se sinceró. La comediante Dayanita, integrante del programa JB en ATV, reveló que en el pasado le fue infiel a una de sus parejas.

La actriz cómica contó a Moloko Podcast que en aquel tiempo tenía “dos novios”, situación que fue aprovechada por una amiga suya para “destruirla”. “(Ella) vivía conmigo en el departamento y con mi novio. Aparte, yo tenía otro que vivía en la casa de una familiar”, afirmó.

Según detalló la intérprete, su examiga le contó a su pareja oficial de ese entonces que esta tenía otra relación, por ello, no dudó en “encarar” a la joven.

“Yo le dije que no sabía nada, que el otro me quiso besar a la fuerza, y me dijo que mi amiga le había contado. Fuimos a encarar a mi amiga (...) Mi amiga le dijo: ‘si yo te conté a ti, es para que quede en ti y no digas a nadie’. Entonces le dije: ella quiere comerte a ti, es por eso que buscó la manera de cómo alejarme de tu lado’... Y tuvimos que botarla a mi amiga de mi casa y le dije que jamás va a poder conmigo”, indicó.

