En la última edición de su programa, Magaly Medina presentó una nota sobre la expareja de Nicky Jam, que fue acusada por un empresario venezolano de haberlo engañado con otros a cambio de un bien material o económico. A raíz de este tema, la popular Urraca expresó su “humilde opinión”.

“Vayamos a un caso que nos ha escandalizado a todos, sobre todo a los latinos. Nosotros tenemos realidades en nuestro país, donde siempre nos preguntamos por chicas guapísimas que se dan un ritmo de vida y no sabemos de dónde proviene (haciendo referencia al dinero)”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “así como dicen muchas otras aquí en el Perú cuando les preguntamos ‘¿Y cómo así puedes ir y venir? Te vas a París y vuelves, estás dos días en Lima, viajas a Miami, ¿cómo es que vives en Miami y no te conocemos ningún tipo de ingreso? Conocemos varias que tienen ese nivel de vida y no sabemos de dónde sacan”

