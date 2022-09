Giuliana Rengifo se presentó a través de una videollamada en el programa En Boca de Todos, donde le hicieron preguntas sobre el notario Paul Pineda y su relación con él.

“Pero si tienes miles de seguidores, ¿por qué escoges al más feo? No entiendo, al más complicado, al notario que no tiene su situación legalizada. Deberías aprender a decir que no, Giuliana Rengifo”, expresó Ricardo Rondón, lo que generó la moestia de la cantante.

“Mira, te voy a mandar tu carta notarial a ti también. Deja de decir que está casado, de verdad que me voy a enojar Rondón. Está separado”, respondió la cantante.

Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo sin miedo a Magaly Medina: “me gustaría verte la cara”

A través de su cuenta de Instagram, Giuliana Rengifo le respondió con todo a Magaly Medina, y aseguró que no le tiene miedo y que quiere verla cara a cara.

“Ahora sacas mi vida de escándalos, dices, Magaly Medina, cuando antes aplaudías mi trabajo”, comenzó a escribir la cantante, recordándole a la conductora de TV cuando la invitaba a su programa.

Luego continuó con: “aunque me gustaría verte la cara y mirarte a los ojos para decirte todo el daño que causa tu basura de programa”.

TE PUEDE INTERESAR