Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor, las creadoras de “Misias Pero Viajeras”, sorprendieron a todos hace unos días al dejar abierta la posibilidad de ponerle fin a su exitoso proyecto en YouTube.

Fue hace unos días, las “misias” dieron una entrevista a ChiquiWilo, quien tiene un canal Premium en la popular plataforma de videos, donde explicaron lo que las motivó a pensar en tomar esta decisión.

“No hay ninguna pelea, solamente que Dani y yo viajamos juntas hace seis años ¡O sea son seis años! El proyecto empezó cuando teníamos 24 y ya tenemos 30 y han sido muchos años en los que hemos compartido 24/7 juntas”, indicó Fátima.

“Eso conlleva a que hay cierto tipo de habilidades que no hemos podido desarrollar de forma individual porque nos apoyamos mucho. Hay cosas en las que yo flaqueo más y ella me apoya y viceversa... ”, indicó.

“Sentimos que tenemos que empezar a hacer cosas independientes para poder terminar de desarrollarnos como personas... Esa es la verdad”, explicó Fátima, a lo que Daniela agregó: “A nosotros no no dan gana de separarnos, la psicóloga nos lo ha mandado como tarea”.

“La propuesta fue por parte de Dani y lo conversó con su psicóloga y yo hice lo mismo con la mía y nos dijeron que era una idea muy buena porque yo tengo mucha inseguridades y temas personales que no he podido terminar de desarrollar porque Dani me ha apoyado”, contó Fátima.

En ese sentido, Daniela también se sinceró: “Hay cosas que yo no puedo hacer a veces y Fátima está ahí me apoya y me motiva pero en la vida real no siempre va a ser así, no siempre la voy a tener a mi lado y el día, quien sabe, que se acabe el proyecto y cada una enrumbe a un camino distinto yo no quiero empezar desde cero”.

“Yo me quiero sentir una mujer independiente... No está mal prepararte para algo que no sabes si pasará o no”, señaló Daniela, a lo que Fátima agregó: ”Nosotras somos muy francas y consientes de que en cualquier momento podría pasar algo que el proyecto termine por alguna razón”.

ENVUELTAS EN POLÉMICA

Las “Misia Pero Viajeras” se han visto envueltas recientemente en una polémica debido a las crítica que han recibido por su último video en YouTube titulado “LIMA: La guía más completa Y SEGURA | Te contamos TODO de nuestra ciudad”, en el que mostraron cómo hacer turismo en la capital.

El clip, estrenado el 18 de septiembre del 2022, Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor ha generado gran controversia, debido a que cuando hacen referencia a las zonas de Lima, excluyen a Lima Norte y Lima Este de tener ambientes turísticos que lo extranjeros puedan conocer.

“Ambas son zonas muy habitadas, donde vive más de la población limeña. En estas áreas hay mucho movimiento, mucho tráfico y comercio. Siempre con Fátima bromeamos y decimos que se parece a El Cairo de Egipto, pero estas zonas no son turísticas. Acá la gente solo vive, tiene su vida diaria y ya”, resaltó Daniela Cabrera.

