Dayanita se presentó en el programa de la Chola Chabuca, donde contó su experiencia al trabajar con Jorge Benavides. Además, la actriz cómica reveló que, de los cinco años que estuvo trabajando en ATV, solo firmó dos y, los restantes, solo le decían que “continuaba”.

“Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así”, expresó Dayanita.

Luego continuó con: “la verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato. (En la última etapa) solo era como un: “Dayanita, continuamos el otro año, eso era con la productora”,

Dayanita no tenía contrato formal con JB

