La cantante de cumbia Marisol Ramírez se mostró sensible al revelar en “Mande Quien Mande” que no tiene una buena relación con su hijo mayor, York Núñez Ramírez.

En el programa conducido por María Pía Copello, la popular ‘Faraona’ relató los difíciles momentos que pasó al convertirse en madre a corta edady las repercusiones que ha tenido en su vida actual.

“Me hice mamá joven porque quería hacerlo. Cada decepción me hizo muy fuerte. No estoy en un momento (se quiebra). En la música me va súper bien, pero no estoy en un buen momento como mamá”, señaló.

Asimismo, la artista reconoció que se encuentra distanciada de su hijo mayor por discrepancias que han tenido, sin embargo, solo tiene buenos deseos para él.

“No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (…) Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó”, expresó.

Marisol narra el origen de su enemistad con Giuliana Rengifo

“Creo que estuvieron un mes; para eso él me dijo que ya no estaba con ella. Entonces me entrevistaron y lo abracé, le dije que siempre iba a ser mi complemento, le di un beso en la mejilla. Eso fue todo, cuando a ella la invitan a un programa de TV le muestran el video y ella (...) quiso dejarme por el suelo, como si fuera la manzana de la discordia en su relación”, comentó.

“De pronto un día me envió un mensaje y me dice que le gustaría conversar, para retomar la relación amical que teníamos, yo la bloqueé ¿Con qué ganas puedo ser amiga de alguien que me quiso dejar por los suelos?”, puntualizó.

