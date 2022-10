Le respondió fuerte y claro. La cantante Marisol se pronunció sobre las recientes declaraciones de Giuliana Rengifo, también intérprete, tras ser acusada de atacarla a través de los medios de comunicación.

Rengifo aseguró que no cree que la conocida ‘Faraona de la cumbia’ “sea una artista que tenga una imagen intachable (...) pues ella (también) ha tenido sus cosas”.

“Yo no tengo la culpa, de repente, que ella por querer promocionar una canción o querer sobresalir. como todas, tenga que optar por el discurso barato de ir contando sus intimidades de canal en canal”, arremetió Marisol Ramírez en diálogo con el programa Magaly TV La Firme.

Como se recuerda, Rengifo protagonizó días atrás un escandaloso “ampay” con un notario que figura en la Reniec como un hombre casado, según el citado espacio de espectáculos.

“Así como dicen que he sido engañada, sí pues, lo he sido como muchas mujeres (...) tal vez está haciendo su papel de víctima porque no le queda de otra”, agregó.

LO MÁS VISTO: