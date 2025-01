Dayanita alarmó a sus seguidores tras compartir un video en Instagram donde aparece con el rostro ensangrentado desde un hospital en Huacho. La actriz cómica expresó su frustración por no recibir atención médica inmediata, criticando el procedimiento del centro de salud.

“Estoy aquí en el hospital de Huacho y créeme que nos han tratado de ayudar, pero esperan el historial, la ficha, para que nos puedan atender. No es posible” , declaró en el video, que luego fue eliminado. Durante su reclamo, una trabajadora del hospital le pidió que dejara de grabar, pero Dayanita continuó mostrando su descontento.

Horas después, su hermano Joe Álvarez aclaró lo sucedido mediante un comunicado. “Hoy, tipo 3 a.m., mi hermana Dayanita sufrió un accidente automovilístico. No especulen cosas, no fue agredida. Estaba yendo hacia Cayaltí para un show cuando, cerca de Huacho, un camión los chocó. Gracias a Dios solo se golpeó la nariz”, explicó.

El incidente ocurrió mientras Dayanita se dirigía a un evento artístico, y aunque el accidente no dejó consecuencias graves, generó preocupación entre sus fanáticos.

