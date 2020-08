Dayiro Castañeda, quien, hace más de 10 años, conquistó a los televidentes en diferentes programas de televisión por su talento en el baile, ya creció, y con 15 años, se está dedicando a su formación en la música, como cantante, compositor y productor. Los géneros que más le gusta son balada y el latin pop.

CORREO conversó con el adolescente y su padre, Joel Castañeda, quien recordó la niñez de su hijo y cómo lo impresionó cuando deslumbró con su talento, con apenas tres años, en un concurso de danzas folclóricas, representando al colegio donde enseñaba teatro.

“Dayiro participó. Nos causó una sorpresa de que en el concurso, los delegados de la UGEL, que eran del jurado, se pararan y aplaudieran. Causó una sensación”, rememora el progenitor.

Desde ese momento, el camino inició. El entonces pequeño participó en programas como ‘Habacilar', ‘La Chola Chabuca', entre otros, donde destacó su simpatía y picardía.

Por el camino correcto

Los padres de Dayiro cuidaban la imagen de su hijo para que influya en temas positivos para la sociedad y seleccionaban a qué programas acudir para no se desvíe su camino artístico.

“Muy a parte de que Dayiro cantaba y bailaba, siempre cuidábamos su perfil, de ir por la línea donde se apoyaba, cosas netamente culturales y positivas a la sociedad. Entonces, posteriormente cuando quiso cantar, comenzó a componer canciones que iban con que cuidemos el medio ambiente, la familia, las partes del cuerpo, todo que tenga conceptos básicos de educación o influenciar en la sociedad para que puedan captar un mensaje positivo”, indica su padre.

El adolescente participó en películas como Ceviche de Tiburón y en una producción internacional llamada ‘Grandes Chicos’, donde brilló por sus habilidades.

Receso en Perú

Dayiro fue invitado a grabar con Warner Bros y decidió ponerle un punto seguido a su carrera en Perú. Esto para cultivarse más en lo que le apasionaba.

“Comenzó a prepararse un poco más en el baile, en la música. Actualmente, toca guitarra y órgano. Se ha preparado con una productora de otro país que le han estado enseñando todo lo que es el mundo de la producción musical. Dayiro ya está componiendo y produciendo música, y a la vez se está preparando porque a él le gusta bastante las baladas y latin pop”, indica Joel Castañeda.

¿A qué se dedica Dayiro en la actualidad?

El adolescente se está preparando para ser cantante. Está trabajando en la composición de nuevos temas musicales y la producción de los mismos. Ahora, tiene un disco de 12 temas inéditos que espera el momento preciso para lanzarlo.

“En este tiempo que he estado un poco alejado me he ido preparando en todo lo que es la música y crecer artísticamente. Tengo un gusto por las baladas y por el latin pop y ahí vamos mezclando para sacar algo que les guste a todos. Cuando era más chico saqué un disco, luego saqué otro infantil y un disco que está oculto, que aún no se ha lanzado. Estamos viendo el momento adecuado para ir soltando poco a poco”, expresó Dayiro.

“En lo que es mi carrera musical, canto, toco algunos instrumentos, en el baile también, con un estilo propio, que me identifique. Como sabrán desde muy pequeño he admirado a Michael Jackson, Bruno Mars y a James Brown. Entonces, por esa parte, de cada uno agarro algo y lo voy combinando para sacar algo nuevo. Mi estilo de baile va por ahí”, agregó.

