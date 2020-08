La conductora de televisión Magaly Medina respondió, mediante su cuenta de Twitter, las críticas por llevar cámaras cuando llegó hasta el asentamiento humano María de los Ángeles de la Tablada de Lurín, en el distrito Villa María del Triunfo, para llevar más de 12 toneladas de alimentos y ropa de abrigo a los vecinos.

“Cuándo no lo publico y ayudo sin cámaras, me critican diciendo que no soy solidaria, y cuando llevo cámaras para taparle la boca a los malintencionados , también critican. La mezquindad les impide resaltar que 600 familias tendrán comida en su mesa”, escribió la popular ‘Urraca’ en la mencionada red social.

La conductora de televisión contestó a una usuaria que afirmó que ella ayudaba a las personas sin cámaras.

“También lo ha hecho sin cámaras. En este caso lo hizo por las circunstancias y ojala más gente tome su ejemplo en lugar de criticarla. Hay muchas maneras de ayudar”, se lee en Twitter.

Recordemos que Janet Barboza había cuestionado a Magaly Medina por llevar donaciones con el logo de su programa, lo que le hizo recordar a “políticos en campaña”.

“Estas donaciones con logo en las bolsas me hacen recordar a esos políticos en campaña, donde hasta el lapicero que te regalan tiene el número por el cual votar. Leo entre líneas, ‘Mira mi programa’. Qué diferente a la Gise, ella jamás haría eso. Todo por rating”, escribió Barboza.

