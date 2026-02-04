Dayron Martin contó que, mientras estaba con Anelhi Arias, tuvo algunos encuentros fugaces con Pamela López en Trujillo, cuando era cantante de la orquesta Los Villacorta.

“ Te puedo decir que sí, en su momento fueron cosas fugaces, cosas sin importancia. En ese momento, nadie conocía a Pamela López. Nunca le pregunté si tenía pareja. Yo vivía en Trujillo y ahí estaba ”, declaró a Trome.

En esa misma línea, el cantante afirmó que en ese entonces no se separó de manera formal de Anelhí y que no recuerda “casi nada” de esa época.

“ Estábamos separados de cuerpo porque yo vivía en Trujillo y ella en Lima; pero no había una separación formal ”, expresó.

“En verdad, casi nada. Como te digo, ha sido algo sin importancia en mi vida. Y ahora solo estoy aclarando las cosas”, agregó.

En su participación en el programa ‘Amor y Fuego’ el martes 3 de febrero, Dayron Martín reconoció haber tenido un ‘desliz’ con Pamela López, pese a que la trujillana lo había negado previamente.

Durante la entrevista, Anelhí Arias apareció en vivo en el programa para revelar más información sobre el romance de su expareja con la trujillana.

“ Esto pasó (la infidelidad), claro que sí, ahí está sentado el que tuvo el fugaz romance, el vacilón. Ella fue, yo me enteré hasta el punto que yo me reconcilié con él porque era vox populi allá en Trujillo. Muchas personas me pasaban fotos y videos ”, manifestó en un inicio.

Arias reveló que Martín habría mantenido una relación con Pamela López por casi dos años, mientras residía en Trujillo, dejando claro que no se trató de un simple ‘affaire’ de un día.

“ Ella seguía yendo a los conciertos pese a que nos reconciliamos, seguía subiéndose al bus de los Villacorta, lo seguía buscando. Él vivía entre Trujillo y Lima, eso no fue algo de una noche, eso duró cerca de dos años ”, sostuvo.

Según Anelhí, Pamela López se hace la ‘santa’, recordando que se involucró en la relación con Dayron Martín, a pesar de saber que no era un hombre soltero.