La vieja escuela del reggaetón volverá a sonar con fuerza en Lima. Este 30 de abril, la Explanada de San Marcos será el escenario de la primera edición de ‘La Nación del Perreo’, festival que reunirá a algunos de los nombres más representativos del género para celebrar los clásicos que marcaron a toda una generación.

Este potente cartel internacional está encabezado por De La Ghetto, artista clave en la evolución del género urbano y quien es conocido por temas como “Sensación del Bloque” y “La Ocasión”, que han acumulado millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales. A él se sumarán Alexis y Fido, uno de los dúos más influyentes del reggaetón y responsables de éxitos como “5 Letras”, “Soy Igual Que Tú” y “Bartender”.

‘La Nación del Perreo’ también tendrá la presencia de JKing & Maximan, dupla que se especializó en conquistar las pistas de baile con canciones como “Cuando, Cuando Es” y “La Noche Está de Fiesta”. Gracias a ellas se consolidaron como referentes de la etapa más explosiva del reggaetón.

Finalmente, en esta fiesta urbana también estarán presentes los DJS Motion y Bryanflow. Cada uno aprovechará desde esfera calentar la noche con los diferentes clásicos o temas que están de moda en todas las radios y discotecas del país.