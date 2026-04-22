El artista urbano De La Ghetto anunció su regreso al Perú con dos conciertos programados en Lima y Chiclayo, además del lanzamiento de un nuevo álbum recopilatorio que reunirá sus producciones más recientes.

Las presentaciones forman parte de una nueva etapa musical del cantante, que busca reencontrarse con el público peruano y consolidar su presencia en escenarios nacionales.

Show en Lima será parte del festival La Nación del Perreo

La primera presentación está prevista para el 30 de abril en Lima, como parte del festival La Nación del Perreo, que se realizará en el Club Cultural Deportivo Lima.

En este evento, De La Ghetto compartirá escenario con otros exponentes del género urbano en una jornada dedicada al reggaetón clásico y contemporáneo. Se espera la asistencia de miles de seguidores del género en una de las fechas más destacadas del calendario musical urbano.

Presentación en Chiclayo y lanzamiento del nuevo álbum

El segundo concierto tendrá lugar el 23 de mayo en el Jockey Club de Chiclayo, donde el artista interpretará sus principales éxitos ante el público del norte del país.

Ese mismo día está programado el lanzamiento de un álbum recopilatorio que reunirá los temas más representativos de la trilogía de EP’s publicada el año anterior: Daylight, Moonlight y Starlight.

El nuevo trabajo también incluirá dos remixes inéditos, que ampliarán el repertorio disponible para sus seguidores.

Trayectoria y vínculo con el público peruano

Reconocido como una de las figuras del reggaetón con presencia internacional, De La Ghetto ha consolidado una carrera caracterizada por su versatilidad musical y la constante incorporación de nuevos sonidos dentro del género urbano.

Con estas presentaciones y el lanzamiento del nuevo material discográfico, el artista reafirma su vínculo con el público peruano en una temporada que reúne conciertos y estrenos musicales en distintos puntos del país.