El cantante urbano De La Ghetto lanzó su nuevo EP, Starlight, un proyecto que marca la continuación de su era musical 2025 y consolida una de las etapas más creativas de su carrera. El lanzamiento llega bajo los sellos Latin Nation Entertainment y The Orchard.

En 2025, el artista presentó una propuesta dividida en tres partes. En mayo estrenó Daylight, un EP con ritmos frescos y veraniegos; en julio llegó Moonlight, su contraparte nocturna con reggaetón, sonidos tropicales y elementos electrónicos.

Una trilogía poco común en la música latina

Con la llegada de Starlight, el músico completa una trilogía conceptual, un formato poco habitual en la escena latina. Los tres proyectos muestran una evolución centrada en madurez artística, versatilidad vocal y una producción cuidada.

Este nuevo capítulo reúne una mezcla de emoción y sonido urbano contemporáneo, con la participación de productores como Hydra Hitz, Klay, Nesty “La Mente Maestra”, Tymaz y Miliano, entre otros.

Reencuentro musical con Arcángel en “COMERNOS”

Uno de los momentos más destacados es el tema “COMERNOS”, que marca la primera colaboración oficial entre De La Ghetto y Arcángel desde Me Acostumbré (2020).El dúo retoma la química que los caracteriza en una producción alineada con la visión moderna de esta nueva etapa creativa.

Siete temas que exploran nuevas emociones

El EP está compuesto por siete canciones: “5 Estrellas”, “No es Suficiente”, “Demo”, “GODDAMN”, “MDP”, “INYB” y el ya mencionado “COMERNOS”.Las letras profundizan en historias de deseo, emociones complejas y dinámicas sentimentales actuales, guiadas por la voz distintiva y el estilo melódico del artista.

Starlight ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Datos clave