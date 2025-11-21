Lima se prepara para un acontecimiento histórico en la escena urbana. De La Ghetto, una de las voces más influyentes y respetadas del reggaetón a nivel mundial, llegará al Perú este 13 de diciembre para presentar oficialmente su nuevo álbum “Starlight”, en un concierto que promete marcar un antes y un después en la producción de espectáculos en vivo en el país en el Coliseo Dibós. Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes a través de Teleticket con un 20% de descuento con cualquier medio de pago.

Por primera vez en el Perú, el Coliseo Eduardo Dibós se transformará en un escenario 360° completamente inmersivo, permitiendo que el público viva el concierto desde todos los ángulos. Los asistentes podrán sentir la música, las luces y la energía del artista de forma envolvente, ofreciendo una experiencia inédita que llevará la puesta en escena urbana a un nuevo nivel, digna de los escenarios más importantes del mundo.

Este espectáculo marca una nueva etapa en la destacada trayectoria de De La Ghetto, artista que desde sus inicios se ha consolidado como uno de los pioneros del reggaetón moderno. Su carrera despegó a mediados de los 2000 como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, responsables de éxitos que definieron una generación, como “Sorpresa”, “Fanática Sensual” y “Más Que Ayer”. Desde entonces, el intérprete se ha convertido en una figura clave del movimiento urbano, combinando su distintiva voz con un estilo versátil que transita entre el reggaetón, el trap latino, el R&B y el dancehall.

De La Ghetto confirma su regreso a Perú para un esperado concierto. (Foto: Instagram)

A lo largo de su carrera, ha colaborado con grandes nombres de la industria como Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Zion & Lennox, Sech y muchos más, acumulando millones de reproducciones y una sólida presencia internacional. Con premios, nominaciones y una base de seguidores creciente, De La Ghetto se ha mantenido como uno de los artistas más respetados y auténticos del género.

Con “Starlight”, el artista regresa más innovador que nunca. El álbum mezcla nuevas propuestas sonoras con la esencia que ha definido su identidad musical, prometiendo conquistar a sus seguidores y encender cada rincón del Coliseo Dibós. Además de presentar sus nuevas canciones, el show incluirá un repaso por sus grandes éxitos, garantizando una noche explosiva e inolvidable para los fanáticos del género urbano.