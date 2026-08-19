De La Rose regresa al Perú. La denominada “Nena de Puerto Rico” volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos como parte de su “Tu Vaquerita Reguetonera Tour”, con una presentación programada para el próximo 2 de octubre en Costa 21, Lima.

Esta vez, la artista llegará con un show propio, preparado para recorrer las canciones que han marcado su carrera y que la han convertido en una de las voces femeninas con mayor proyección de la nueva generación de la música urbana.

El público peruano podrá disfrutar en vivo de canciones como “¿Qué vas a hacer hoy?”, “Kyoto” y “WYA”, además de otros temas que forman parte de su creciente repertorio y que prometen convertir la noche en una verdadera fiesta de reggaetón.

Nacida en Puerto Rico, De La Rose es cantante y compositora y comenzó a desarrollar su carrera musical a partir de 2021. Su propuesta combina reguetón, trap y R&B, mientras que su estilo melódico y su capacidad para componer se han convertido en algunas de sus principales características.

Uno de los momentos que impulsó su popularidad internacional llegó con “¿Qué vas a hacer hoy?”, colaboración junto a Omar Courtz que se convirtió en uno de sus temas más reconocidos. También alcanzó gran repercusión con “Kyoto”, además de participar en “WYA Remix Red”, junto a Yan Block, Jay Wheeler e iZaak.

Su trayectoria también incluye colaboraciones con importantes nombres de la música urbana como Jhayco, Mora, Quevedo, Sech, Rels B, Ryan Castro y Bad Bunny, consolidando su presencia dentro de la nueva generación del reguetón latino.

Además, en 2026 recibió el reconocimiento como “Rising Star Femenino” de los Premios Tu Música Urbano Mix, una distinción que confirma el crecimiento que viene experimentando su carrera.

De La Rose se presentará este 2 de octubre en Costa 21, Lima, como parte de su “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

PRESENTA NUEVA MÚSICA

La llegada de De La Rose a Lima ocurre, además, en un momento especial de su carrera. La artista acaba de presentar “Mi Carpe Diem”, un nuevo EP de seis canciones que incluye colaboraciones con artistas como Rels B, Ryan Castro, Dei V y Hades66. El proyecto refleja una etapa de crecimiento artístico y una propuesta que mantiene sus raíces urbanas, pero explora nuevos sonidos y matices.

Uno de los temas destacados de esta nueva etapa es “La Monda”, colaboración con Ryan Castro que combina ritmos de dancehall con melodías urbanas y que representa otro paso importante en la evolución musical de la puertorriqueña.