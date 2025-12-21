Tras más de 15 años de ausencia, el reconocido productor y DJ canadiense Deadmau5 confirmó su esperado regreso a Lima con un show único el viernes 13 de febrero de 2026, en el Club Cultural Deportivo Lima.

El evento se perfila como uno de los más importantes del calendario electrónico del próximo año, tanto para la escena local como regional. El artista estará acompañado por DJs invitados, cuyos nombres serán anunciados próximamente por la producción.

Un recorrido por clásicos y nueva propuesta sonora

Reconocido por su sonido progresivo, su estética vanguardista y sus presentaciones de alto impacto audiovisual, Deadmau5 traerá a Lima un repertorio que incluirá clásicos como Strobe, Ghosts ’n’ Stuff e I Remember, además de material de su etapa más reciente.

Con siete álbumes de estudio, múltiples premios JUNO, nominaciones al GRAMMY® y una comunidad que supera los 15 millones de seguidores, el artista canadiense mantiene una influencia constante en la música electrónica contemporánea.

Entre sus colaboraciones más destacadas figuran Pomegranate junto a The Neptunes, Channel 43 con Wolfgang Gartner, Hypnocurrency junto a REZZ, y el proyecto Kx5 con Kaskade, cuyo show en el Coliseo de Los Ángeles marcó récords en 2022, según Billboard.

Una experiencia audiovisual de alto nivel

Sus presentaciones en vivo destacan por la integración de tecnología, diseño escénico y narrativa sonora. Proyectos como cubev3 y la gira retro5pective: 25 years of Deadmau5 han consolidado su reputación como uno de los artistas más innovadores del circuito electrónico mundial.

La producción del evento en Lima estará a cargo de Vastion Group y Masterlive, que vuelven a unirse tras el éxito de Carl Cox Open Air. A esta alianza se suma BAN Talent, responsable de la dirección artística y curaduría musical.

Entradas y precios

Las entradas estarán disponibles a través de la app BOMBO, con los siguientes detalles:

Early bird: del jueves 27 de noviembre al miércoles 3 de diciembre o hasta agotar stock

del jueves 27 de noviembre al miércoles 3 de diciembre o hasta agotar stock Precio: desde S/130

desde Banco oficial: BBVA (15% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses)

BBVA (15% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses) Plataforma: App BOMBO (iOS y Android)

La producción recomienda descargar la aplicación y activar las notificaciones para asegurar el acceso anticipado.