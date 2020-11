En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que la denuncia que le hicieron meses atrás por realizar su programa mientras tenía COVID-19 fue archivada. Además, contó que el fiscal dispuso no formalizar la denuncia y también la investigación.

“Cuando a mí las autoridades del Poder Judicial me llaman y se me requiere, voy y en muy buena gana me presento y doy mi declaración”, comentó Magaly en su programa emitido por ATV..

Luego continuó con: “me hicieron una invitación, me investigaron por el delito de presunta comisión del delito contra la salud pública, delito de contaminación y propagación . El Ministerio Público, al que yo acudí de muy buena gana y presenté, no es que yo me rebele y diga no voy a asistir. No, yo soy respetuosa, yo voy. El que no la debe, no la teme”, explicó.

NO PROCEDE LA DEMANDA

La presentadora de TV también comentó que parte de su equipo fue citado a declarar. Además, contó que el fiscal dispuso no formalizar la denuncia y también la investigación.

“ Han dispuesto que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Magaly Jesús Medina Vela por la presunta comisión del delito contra la salud pública, delito de contaminación y propagación en la modalidad de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa y/o violación de medidas sanitarias".

