Los presentadores del programa “Guerreros Puerto Rico”, Diane Ferrer y José Figueroa, arremetieron contra los conductores de “Esto es Guerra”, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, luego que los llamaran “soberbios”.

El presentador del reality puertorriqueño utilizó fuertes calificativos para referirse a la conductora peruana, a quien llamó Mumm-Ra, personaje de los ThunderCats.

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia, (…) y como eres loca, para las locas tenemos la medicina [una camisa de fuerza], no te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tu estás”, arremetió.

El conductor también llamó “bufón” a Gian Piero Díaz, a quien consideró una marioneta porque no lo dejan hablar en el programa. Por su parte, Diane Ferrer negó que sean soberbios, e invitó los presentadores peruanos a poner fecha al enfrentamiento que tendrán en nuestro país.

“Esto es guerra Perú” ya anunció la fecha para la competencia internacional. “El 8 de noviembre queremos ver a la gente de “EEG Puerto Rico” acá, en la sede de Pachacámac”, añadió Johanna San Miguel.

