La legendaria banda venezolana de ska Desorden Público celebrará sus 40 años de carrera musical con un concierto especial en Lima el próximo sábado 13 de diciembre, en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina.

El show promete una noche cargada de energía, nostalgia y ritmo latino, en la que el público peruano podrá disfrutar de los temas más emblemáticos de la agrupación, reconocida por su fusión de ska, rock y sonidos tropicales, además de sus letras con fuerte contenido social.

Fundado en 1985, Desorden Público se ha consolidado como uno de los grandes referentes del ska latinoamericano. Su trayectoria incluye múltiples giras internacionales, discos de oro y platino, y nominaciones al Grammy, además de haber sido reconocidos por su compromiso con la realidad social y política de Venezuela y de la región.

La banda celebra estas cuatro décadas de historia con una gira internacional que recorrerá Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, además del lanzamiento de un nuevo álbum con el que rinden homenaje a sus raíces y a su fiel base de seguidores.

El espectáculo en Lima será producido por UneLive Entertainment y Producciones y Eventos Bar One, y las entradas estarán disponibles desde este viernes 3 de octubre exclusivamente a través de UneTicket Perú.

Los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de vivir un concierto que promete ser una fiesta de ska, baile y emoción, de la mano de una agrupación que ha marcado a generaciones con su estilo inconfundible y su mensaje de resistencia, unidad y alegría.