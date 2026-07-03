Jackson Mora fue detenido de manera preliminar durante un operativo de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri como parte de una investigación por un presunto fraude informático que habría afectado a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. El exesposo de Tilsa Lozano fue intervenido el jueves 2 de julio.

Las diligencias ejecutadas por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina. comprendieron el ingreso a 12 inmuebles vinculados a los investigados. El caso es investigado desde 2024 por el presunto desvío de recursos públicos de la comuna chinchana.

¿Cómo surgió la investigación?

De acuerdo con un informe de Panamericana Televisión, la investigación se originó luego de que el alcalde de Pueblo Nuevo denunciara un presunto fraude informático relacionado con transferencias bancarias. Según las pesquisas, parte del dinero habría beneficiado a un negocio perteneciente a la familia de Jackson Mora.

Durante el operativo, agentes de la Dirincri intervinieron al empresario en su vivienda ubicada en el distrito de San Borja. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la unidad policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Las investigaciones también alcanzan a la empresa FFC MMA SAC, cuya gerencia general figura a nombre de una hermana de Jackson Mora. De acuerdo con la información difundida, esta compañía habría mantenido contratos como proveedora de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

La Fiscalía y la Policía revisan transferencias bancarias realizadas a favor de esa empresa por servicios vinculados a proyectos de manejo de residuos sólidos y mejoras de infraestructura deportiva. El objetivo es determinar si dichos movimientos financieros presentan alguna irregularidad.

Durante las diligencias también fue intervenido César Mead, quien es investigado dentro del mismo caso. Tras su detención, rechazó haber participado en los hechos materia de investigación.

Las autoridades continúan recopilando documentación, registros financieros y otros elementos que permitan establecer la responsabilidad de los investigados. Por el momento, el proceso se mantiene en etapa de investigación preliminar y las diligencias continuarán conforme avance el caso.