Deysi Araujo señaló que presenció cómo Monserrat Seminario habría maltratado a Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y añadió que la propia piurana le confirmó que ya no sostiene una relación sentimental con el humorista.

“ El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal, a mi me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió:’ Ay, viejo de m...’ ”, declaró a Trome.

“ Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada ”, agregó.

Por otro lado, Deysi aseguró que hace años Seminario quiso agredirla: “ Ella sentía celos de la nada ”.

“ Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que sí Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad ”, sostuvo.

En ese sentido, le recordó a Monserrat que debería estar agradecida con el humorista: “En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó”.