En la última edición del programa de Magaly Medina, se presentaron declaraciones de Deysi Araujo, denunciando un caso de acoso por parte de su expareja, Jackson Torres. En un valiente testimonio, la exvedette reveló que Torres la habría amenazado, provocando una profunda angustia en su vida.

“La gente sabe como me he iniciado la televisión, sabe también y eso me molesta. Siempre cuando me decía lloraba mucho, yo le decía que se vaya y él no quería”, expresó Deysi Araujo.

A pesar de que el ‘Tremendo Juez’ negó haber filtrado los audios, Araujo cree lo contrario. Ella afirma que él los grabó, y que lo hizo para molestarla por el supuesto ampay del chico.

“Él me ha grabado si hemos estado los dos, yo no lo he grabado. Me da asco, quiere joder nada más de repente por el supuesto ampay del chico”, expresó.

Para finalizar la nota, Deysi también reveló que Torres también la amenazó, diciéndole que nadie la va a querer y respetar.

“Él fue a mi casa y me amenazó, ‘que nadie te va a querer, nadie te va a respetar. Yo solo he querido casarme contigo, me voy a encargar que toda la gente te mire mal’. Eso fue lo que me dijo y eso es lo que está haciendo”, contó.