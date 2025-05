Deysi Araujo reveló que hace unas semanas quiso contratar a Pamela López para una presentación pero quiso cobrarle una exorbitante suma de dinero.

“ Me dijo que cobraba 15 mil soles y yo respondí: ‘Dios mío, qué rica plata’. Ni yo en mis mejores épocas cobraba tanto, a las justas cobraba 3 mil ”, expresó entre risas a Trome.

Además, Araujo recordó que cuando inició en el mundo artístico no logró cobrar dicha cantidad.

“ Tanto que ando buscando generar dinero, me saco el ancho amaneciéndome en presentaciones y mira ellas, se presentan un ratito en un lado y cobran 15 mil soles. Yo en mis inicios con las justas llegaba a 3000 soles ”, sostuvo.

“ Hoy en día el negocio más rentable es estar con un futbolista, se gana bastante plata en un día, es un muy buen negocio, sin inversión y ganancia asegurada ”, agregó.

Luego, la pelirroja dijo que está bien que facturen pues la fama no durará toda la vida.

“ Hace una semana conocí en persona a Pamela López, en una fiesta, y me dijo que me haría una rebaja. Igual está bien, que aprovechen, es su momento, porque esto no dura toda la vida, esa famita es efímera ”, sostuvo.

“ Mira ahora a Darinka (mamá de la última hija de Farfán), está que factura de alma y el domingo estará en ‘El Valor de la Verdad’. Ya he decidido que me voy a buscar un futbolista porque quiero facturar igual que ellas ”, añadió.