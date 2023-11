Deysi Araujo enfrenta desafíos en su recién adquirido departamento en el distrito de San Isidro. La bailarina, que anteriormente residía en San Juan de Lurigancho, se mudó con grandes expectativas a su nuevo hogar. Sin embargo, se ha encontrado con críticas por parte de sus vecinos, quienes cuestionan la presencia de algunos invitados en su vivienda.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona superpacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado”, contó.

Deysi Araujo invitó a Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la ‘Negra Petróleo, parta grabar una nota por motivos de su inauguración, pero fueron mal vistas por sus vecinos. Además, no dejaron pasar a un chamán, debido a que no tenía una vestimenta acorde.

“Me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente le ordenó al conserje que no abriera la puerta. Simplemente, porque me ve con el sombrero, expresó unas palabras que me dolieron. Dijo que podía entrar, pero que me quitara el sombrero porque esto no es un pueblo joven ni un asentamiento humano”, dijo el hombre.

