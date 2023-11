Magaly Medina vuelve a criticar a Juliana Oxenford después de que anunciara su retiro de ATV. La Urraca le pidió a la conductora de TV que se vaya, ya que ha estado anunciando su salida desde hace varios días.

“Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados, los Vizcarras y todos sus aliados están perdiendo el poder en el Ministerio Público. Acá hay una también, esto es un loquerío, ojalá todo vuelva a la normalidad”, comentó Magaly Medina.

Recordemos que Juliana Oxenford dijo que su programa será emitido hasta la quincena de diciembre porque ATV decidió no renovarle el contrato.

“Además, hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, deja de anunciar que te vas, te vas y no te has ido. ‘Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste porque ya me voy’, ándate ahorita, toma tu carro y ya. En fin, hay cosas que no puedo disimular, qué vamos a hacer”, dijo entre risas Medina.

