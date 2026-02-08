Deysi Araujo relató que Monserrat Seminario la llamó para reclamarle luego de que afirmara haber sido testigo de presuntos maltratos hacia Pablo Villanueva, ‘Melcochita’.

“ Me llamó Monserrat, evidentemente molesta y con justa razón porque en una pelea de dos… los terceros salimos sobrando. Me dijo que yo no sé lo que ha vivido en su casa y tiene razón ”, declaró a Trome.

“ Me siento mal porque ella es una mujer y madre, así que los terceros salimos sobrando, y le pido disculpas públicamente porque nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes ”, agregó.

Deysi Araujo acusó a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Vi que lo trató bastante mal”

Deysi Araujo señaló que presenció cómo Monserrat Seminario habría maltratado a Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, y añadió que la propia piurana le confirmó que ya no sostiene una relación sentimental con el humorista.

“El año pasado, en el aniversario de ‘Melcochita’, fui al camerino para saludarlo y vi que lo trató bastante mal, a mi me dio mucha pena, porque lo zamaqueó. Yo le dije que debería tener paciencia con él y me respondió:’ Ay, viejo de m...’”, declaró en su pódcast “Deysi Te Prende”

“Me dio a entender que estaba con él por el dinero, que lo cuidaba y por eso merecía tener todo el derecho de manejar el dinero de él, que no tenían una relación, que ella solo era su mánager. Me quedé horrorizada”, agregó.

Por otro lado, Deysi aseguró que hace años Seminario quiso agredirla: “Ella sentía celos de la nada”.

“Por eso ‘Melcochita’ tenía miedo de saludarme, y me decía que sí Monserrat lo veía conmigo le pegaría. Todo lo que hablo ella no me puede desmentir porque sabe que es verdad”, sostuvo.

En ese sentido, le recordó a Monserrat que debería estar agradecida con el humorista: “En esta vida hay que ser agradecidos con la persona que nos ayudó”.

“Parece que Monserrat se olvidó de todo lo que hizo él por ella cuando asumió la paternidad de su hija, sin importarle que le digan cachudo, él siguió con ella. Por eso debería ser agradecida, en vez de estar amenazándolo. Es una sinvergüenza”, concluyó.