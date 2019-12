El cantante peruano Deyvis Orosco contó que sí existen hombres fieles y que vive feliz su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton. Además reveló que no perdonaría una infidelidad.

“Es un tema sumamente delicado el de la infidelidad. Uno tiene que manejar su vida con respeto, pero hombres fieles, por supuesto que los hay... Yo le tengo profundo amor a las mujeres. Mi madre es el pilar de mi vida y siempre está presente eso”, dijo el cantante a Diario Correo.

“No, creo que no (perdonaría una infidelidad). Estos temas son delicados. Por eso me he tomado el tiempo de encontrar a alguien con quien compartir mi vida tranquilo”, explicó en un segundo momento Deyvis Orosco.

El también músico señaló que pese a que le ofrecieron trabajar en Navidad, siempre ha preferido pasarla junto a su familia. “Navidad siempre la paso con mi familia. En Navidad he recibido propuestas innumerables para trabajar, pero no. Yo la paso en familia. Es una fecha importante es un día para reflexionar”, respondió.

Además señaló que sí trabajará en Año Nuevo. “Es una cábala. Yo el año lo empiezo trabajando y feliz, con cariño. El 2020 se vienen cosas nuevas.”