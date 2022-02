El líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco ha decidido poner punto final a la guerra de dimes y diretes que protagonizó junto a la periodista Magaly Medina, quien en su programa denunció que él abandonó a sus mascotas en un albergue para perros.

“Solo paso por aquí para agradecerles las infinitas muestras de cariño que he tenido hacia mí y mi familia y con esto pongo punto final a cualquier tipo de comentario que haya habido, cualquier posición en la cual hayamos estado mi familia y yo, y de esta manera continuar con nuestras vidas”, dijo al inicio de su mensaje en Deyvis Orosco.

“Soy una persona que no está acostumbrada a estar en absolutamente nada y no pretendo hacerlo en este momento. Ahora más que nunca me voy a dedicar a mi trabajo y a mi familia, eso sí lo quiero dejar bien claro, lo más importante para mí siempre será mi familia. Solo quería agradecerles el cariño que me han tenido durante tanto tiempo. Hasta aquí, se acabó, ya todo quedó claro”, agregó el intérprete de ‘El arbolito’.

Este último viernes, Deyvis Orosco no soportó las múltiples críticas que recibió el dueño del albergue Henry Jiménez, donde cuidan a sus mascotas y lloró en el programa ‘En boca de todos’.

“Ayer nos quedamos hasta las cuatro de la mañana conversando y yo tampoco entendía lo que estaba pasando... yo no quiero creer que ese informe haya sido presentado para confundir a las personas y así mi familia reciba ataques”, sentenció.

Deyvis Orosco dejá atrás pleito con Magaly Medina.

