El cantante y líder del grupo ‘Néctar’, Deyvis Orosco quedó más que sorprendido al conocer cuántos hijos quiere tener su novia Cassandra Sánchez con él.

Todo ocurrió cuando Deyvis estaba realizando una transmisión en vivo para sus redes sociales, cuando uno de sus seguidores le preguntó cuántos hijos quiere tener.

Rápidamente, el intérprete derivó la pregunta a su novia, quien estaba a su lado en la transmisión, pero él no contó con la graciosa respuesta de la joven.

“Me gustaría un grupo de cumbia”, dijo Cassandra sin dudar. A lo que, Deyvis contestó: “Ella quiere doce hijos. Eso es un grupo porque una orquesta de cumbia faltan los vientos, es más números”.

Entre risas, Cassandra aclaró: “No, no, no mi amor con grupo está bien”. Mientras Deyvis no dejaba de reírse por la ocurrencia de su novia.

Este último fin de semana, Cassandra Sánchez descartó los rumores que han surgido sobre un posible embarazo. Ella negó en sus historias de Instagram que este esperando un hijo de su novio.

En octubre del año pasado, Deyvis Orosco le pidió la mano en matrimonio a Cassandra Sánchez, hija de la empresaria de la belleza, Jessica Newton. Aunque no se conoce la fecha de la boda, Deyvis no descartó que se case dos veces, una en Coquille, en Comas y otra en España.

