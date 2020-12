Hace unos meses, Deyvis Orosco anunció su compromiso con Cassandra Sanchez De Lamadrid, hija de Jessina Newton, con unas emotivas fotos en sus redes sociales.

En una entrevista, el cantante no descartó la posibilidad de realizar una boda en Perú y otra en España, ya que su suegra (Jessica) tiene planeada muchas sorpresas.

“Bueno, conociendo a mi suegra lo más probable”, comentó el cantante peruano, Luego descartó que exista presión por parte de la familia de Cassandra. “ Yo ni recibo presión de nadie, ustedes me conocen, Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima . Mi suegra es la más conocida pero nosotros cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia, a mí me adoran y me siento muy querido por la familia. Me llevo muy bien con mis suegros”.

CONCIERTO GRATUITO

El cantante peruano brindará un concierto gratuito a todo el público fiel que lo apoyó en su carrera musical. El evento se realizará el 31 de diciembre para despedir este fatídico 2020 y que se verá por la señal abierta de Latina.

Será cuatro horas de show que arrancará desde las 11:00 de la noche y en donde estarán presentes la popular agrupación salsera Combinación de la Habana y las orquestas de cumbia Los 5 de Oro y Papillón, quienes brindarán lo mejor de su repertorio musical.

“ Sé que este año ha sido difícil para todos en general por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público que me ha apoyado en las buenas y las malas. Tengo respaldo de Latina y creo que es genial porque hay muchas personas que tal vez no saben usar muy bien las plataformas virtuales, así que podrán disfrutar de este show completamente gratis de cuatro horas desde su televisor”, comentó el bomboncito de la cumbia.

