Luego de varios años de rumores sobre una presunta atracción durante su paso por ‘Combate’, Diana Sánchez rompió su silencio en una reciente edición del podcast ‘Sin más que decir’, donde conversó abiertamente sobre el tema junto a su excompañero Mario Hart.

La conversación surgió en medio de un ambiente relajado, en el que las bromas y anécdotas sobre su etapa televisiva volvieron a poner sobre la mesa un tema que durante años despertó la curiosidad de los seguidores del programa.

Durante el diálogo, Sánchez fue consultada directamente sobre el vínculo que mantuvo con el piloto durante su paso por el reality, lo que provocó una inesperada reacción ante la insistencia de los presentes.

“ ¿Lo estás aceptando recién? ”, fue la pregunta que terminó provocando la confesión de la influencer, quien finalmente reconoció que sí existió una atracción en aquella etapa.

El momento desató risas entre los presentes, mientras algunos de los participantes aprovecharon para recordar cómo era visto el piloto durante esa etapa televisiva.

Tiempo atrás, la influencer ya se había referido a este tema en distintas entrevistas, donde señaló que los rumores sobre un presunto vínculo sentimental terminaron afectando su relación tanto con el piloto como con Alejandra Baigorria.

De acuerdo con su relato, las constantes bromas dentro del programa terminaron generando tensiones entre los involucrados y afectaron la relación que mantenían fuera de cámaras.

Sánchez señaló que optó por tomar distancia de ambos con el fin de evitar mayores conflictos y poner fin a las tensiones que se habían generado a raíz de la exposición mediática.